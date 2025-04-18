Meclis’e uzanan vurgun! Başkent bu olayı konuşuyor

İddialara göre, Ankara'da yerel medya sektöründe faaliyet gösteren çift, TBMM'de vekil danışmanlığı yapan iki kız kardeşle dostluk kurarak dolandırıcılık planını devreye soktu.

GÜVEN KAZANIP PARALARI TOPLADI!

Çift, düzenli ödemelerle güven kazandıktan sonra danışmanlardan ve onların ailelerinden "borç" adı altında paralar aldı. Ancak borçlar ödenmedi, rakamlar milyonlara ulaştı.

ATV Haber erkan alıntısı

BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI, YAŞADIKLARINI ŞU SÖZLERLE ANLATTI:



"6 milyon TL dolandırıldık. Bize borç-alacak ilişkisi kurdu. WhatsApp mesajlarında hep 'borç' yazdı ki alacak davası gibi görünsün. '40 bin TL'ye ihtiyacım var, 3 gün sonra ödeyeceğim' dedi. Sonra rakamlar 100, 150, 200 bin TL'ye çıktı. Hep gününden önce ödedi, hatta 2-3 bin TL fazla gönderdi. Ama sonra ödemeler durdu."

ATV Haber erkan alıntısı

MEDYA PATRONUNDAN SERT YANIT!

ATV Haber'in özel haberine göre; Suçlamaların odağındaki medya patronu, iddiaları reddederek kendini savundu:

"Benim 30 kuruş borcum yok! Bunlar tefeci, fırsatçı. 40 milyona yakın ödeme yaptım. Holding miyiz, ben gazeteciyim!" Patronun eşi de dolandırıcılık iddialarına karşı çıktı: "Bize tefecilik yaptılar. Para verip üzerine faiz istediler." Ancak mağdurlar, çiftin sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğunu savunuyor.

ATV Haber erkan alıntısı

KARDEŞİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ!

Skandalın en çarpıcı detaylarından biri, medya patronunun TBMM'de vekil danışmanı olan erkek kardeşini de dolandırdığı iddiası. Danışman, "Kardeşi, 'Beni 7 milyon TL dolandırdılar, kimse abime güç yetiremiyor' dedi" diyerek olayın boyutlarını gözler önüne serdi.

ATV Haber erkan alıntısı

MAĞDURLAR ARASINDA AİLELER DE VAR!

Mağdurlar arasında danışmanların aileleri de bulunuyor. Bir danışmanın annesi, kızının ısrarıyla 200 bin TL kredi çektiğini, çiftin sadece birkaç taksit ödedikten sonra ödemeleri durdurduğunu belirtti. Eski bir çalışanın dayısı ise yeğeninin 15 milyon 900 bin TL dolandırıldığını ifade etti:

"Yeğenimden 'kâr payı vereceğim' diyerek para aldılar. Toplamda 15 milyon 900 bin TL verdik."

VURGUN 100 MİLYON TL'Yİ AŞTI!

İddialara göre, çiftin dolandırıcılık ağı sadece milletvekili danışmanlarıyla sınırlı değil. Yanlarında çalışanlar ve onların yakınları da yüksek kâr vaadiyle kandırıldı. Mağdurların sayısı 22'yi bulurken, toplam vurgunun 100 milyon TL'yi aştığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar, çiftin danışmanlardan 5 milyon TL'ye kadar para talep ettiğini ortaya koydu.

ATV Haber erkan alıntısı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

TBMM'de görev yapan üç milletvekili danışmanının da mağdurlar arasında olduğu belirtilirken, çiftin memurların şikayetçi olmaktan çekineceğini düşünerek bu grubu özellikle hedef aldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında çiftin WhatsApp yazışmaları ve ödeme kayıtları incelemeye alındı.