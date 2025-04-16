Ekrem İmamoğlu’nun babası sözleşmeyi hiçe saydı! Vakıflar Genel Müdürlüğü peşkeşe ’dur’ dedi

Kira sözleşmesi (AHABER)

KİRA SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI



Ulaşılan kira sözleşmesindeki 11. maddeye göre de "alt kiracı binayı sergi ve diğer benzeri kültürel faaliyetler için kullanacak ve idareden yazılı izin almadıkça kullanım şeklini değiştiremeyecektir" ifadesi yer alıyor.

Ancak bu maddeye rağmen kültür mirası yapının kira sözleşmesindeki bu maddeye rağmen alkollü mekana çevrilmesi ve maddenin hiç sayılması büyük tepki çekti.