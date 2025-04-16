Ekrem İmamoğlu'nun babası sözleşmeyi hiçe saydı! Vakıflar Genel Müdürlüğü peşkeşe 'dur' dedi
İBB'ye yapılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyum atanan İmamoğlu İnşaat'a CHP'li diğer belediyeler tarafından da büyük kıyaklar yapıldığı ortaya çıktı. CHP'li Edremit Belediyesi'nin ilçede bulunan tarihi sabun fabrikası binasını ihalesiz şekilde sadece 250 TL'ye İmamoğlu İnşaat adına Hasan İmamoğlu'na kiraladığı tespit edildi. Usulsüz bir şekilde alt sözleşmeyle fahiş fiyattan bir başkasına kiraya veren İmamoğlu İnşaatın, kira sözleşmesi fesih edilmesine rağmen binayı boşaltmadığı ve işgalci pozisyonunda kaldığı ortaya çıktı.
2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından tarihi bina, İmamoğlu İnşaat şirketi adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na sadece 250 TL karşılığında kiralandı.
İmamoğlu İnşaat ise, aynı binayı usule aykırı bir şekilde imzalanan alt kira sözleşmesiyle, kendilerinin hafriyat işlerini yapan Tarhanlar Limited Şirketine o dönem 60 bin TL bedelle kiraya vermişti.
Tarhanlar Şirketi ise, tarihi binayı, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olmasına rağmen alkollü restorana çevirmişti.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİ
Sabah'ın haberine göre skandalın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünün, tarihi binanın usulsüz bir şekilde elden ele kiralanmasının ve alkollü restorana çevrilmesinin ardından Edremit Belediyesi ile yaptığı sözleşmeyi iptal etti.
Tüm kurumların fesih işlemi uyguladığı tarihi mekan, herhangi bir şirket veya şahısla sözleşmesi olmamasına rağmen mekan boşaltılmadığı ortaya çıktı. 350 yıllık tarihi binada terk işlemi gerçekleşmediği için İmamoğlu İnşaat tarafından halen işgal edildiği anlaşıldı.
KİRA SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Ulaşılan kira sözleşmesindeki 11. maddeye göre de "alt kiracı binayı sergi ve diğer benzeri kültürel faaliyetler için kullanacak ve idareden yazılı izin almadıkça kullanım şeklini değiştiremeyecektir" ifadesi yer alıyor.
Ancak bu maddeye rağmen kültür mirası yapının kira sözleşmesindeki bu maddeye rağmen alkollü mekana çevrilmesi ve maddenin hiç sayılması büyük tepki çekti.
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci'nin bu duruma uzun zamandır göz yumdukları, tepkilere ve uyarılara rağmen sözleşmeyi fesh etmedikleri öğrenildi.
HASAN İMAMOĞLU BAŞKANI SIK SIK ZİYARET ETMİŞ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ile sık sık fotoğraf vermesi dikkat çekti.
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