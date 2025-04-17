İstanbul Havalimanı Avrupa tarihine geçti! Aynı anda üç uçak iniş veya kalkış yapacak
İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabileceği “eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu' başlıyor. Düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu 'Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış sağlayarak yolculara daha hızlı bir hizmet sunacak.' ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinde yeni bir dönem başlıyor. Aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş ya da kalkış yapabileceği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün itibarıyla hayata geçiriliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.
BAKAN URALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış sağlayarak yolculara daha hızlı bir hizmet sunacak.
Bu önemli projelerin temellerini 2022 yılının son çeyreğinde attık. Eş zamanlı 3'lü pist operasyonlarının uygulanabilmesi için kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasını başlattık.
AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun başlayacağını bildirerek, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarına işaret etti.
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun saat 10.00'da başlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağına dikkati çekti.
AVRUPA TARİHİNE GEÇECEK
Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadesini kullandı.
HAZIRLIKLAR 2022'DE BAŞLADI
Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık. Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."
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