Adalet Bakanı Tunç'tan "DEM" açıklaması: Görüşme ertelendi | İnfaz düzenlemesi: Af söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yarın yapılacak olan görüşme Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, yeni infaz düzenlemesine yönelik 'Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili.' dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Tunç'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00'te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi. Ziyareti ertelemek durumunda kaldık.
Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.
İNFAZ DÜZENLEMESİ: HERHANGİ BİR AF SÖZ KONUSU DEĞİL
Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.
CHP'YE KAYYUM İDDİASI: PAYLAŞIMLAR DOĞRU DEĞİL
Bir şikayetin yargı tarafında değerlendirilmemesi söz konusu değil. CHP'li delegeler tarafından açılan kongre davaları var. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu, bunlar değil. Hakimlerin savcıların ne yapacağına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar doğru değil. Dezenformasnyon içeren paylaşımlar doğru değil.
Kimse tutuklanma bilgisini önceden bilemez. Yargı süreci devam ediyor.
Meclis başkanımız gerekli cevabı vermiştir. Anayasa mahkemesinin, Yargıtay'ın verdiği karar ortadadır.
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