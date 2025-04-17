Adalet Bakanı Tunç'tan "DEM" açıklaması: Görüşme ertelendi | İnfaz düzenlemesi: Af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

İNFAZ DÜZENLEMESİ: HERHANGİ BİR AF SÖZ KONUSU DEĞİL

Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

CHP'YE KAYYUM İDDİASI: PAYLAŞIMLAR DOĞRU DEĞİL

Bir şikayetin yargı tarafında değerlendirilmemesi söz konusu değil. CHP'li delegeler tarafından açılan kongre davaları var. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu, bunlar değil. Hakimlerin savcıların ne yapacağına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar doğru değil. Dezenformasnyon içeren paylaşımlar doğru değil.

Kimse tutuklanma bilgisini önceden bilemez. Yargı süreci devam ediyor.

Meclis başkanımız gerekli cevabı vermiştir. Anayasa mahkemesinin, Yargıtay'ın verdiği karar ortadadır.