Bakan Tunç: DEM Heyeti ile görüşmemiz ertelendi! Genel af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Cuma günü yapılması planlanan DEM Parti ile görüşmemiz Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihi ertelendi.” Önder’in bir an önce iyileşmedi temennimizdir.” dedi. Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili bili veren Bakan Tunç, “Bu konuda teknik çalışma devam ediyor. Gündemimizde af söz konusu değil” sözlerini kullandı.

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