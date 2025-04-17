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Bakan Tunç: DEM Heyeti ile görüşmemiz ertelendi! Genel af söz konusu değil

Bakan Tunç: DEM Heyeti ile görüşmemiz ertelendi! Genel af söz konusu değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 13:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Cuma günü yapılması planlanan DEM Parti ile görüşmemiz Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihi ertelendi.” Önder’in bir an önce iyileşmedi temennimizdir.” dedi. Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili bili veren Bakan Tunç, “Bu konuda teknik çalışma devam ediyor. Gündemimizde af söz konusu değil” sözlerini kullandı.
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Bakan Tunç: DEM Heyeti ile görüşmemiz ertelendi! Genel af söz konusu değil
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