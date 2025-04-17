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Adalet Bakanı Tunç-DEM görüşmesine erteleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 10:23 Güncelleme: 17.04.2025 10:30
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Adalet Bakanı Tunç-DEM görüşmesine erteleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yarın yapılacak olan görüşme Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DEM Parti İmralı heyeti Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme ertelendi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU SEBEBİYLE ERTELEME

Erteleme kararının İmralı heyetinde de yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası alındığı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇLER ELE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.

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