Tehlike kapıda: Güney Kıbrıs'ta gerilim tırmanıyor | A Haber'de çarpıcı açıklama: İsrail'in büyük bir oyunu var
Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesiyle başlayan süreç ve günlerdir KKTC'deki bir okulda başörtüsü krizini yaşanmasıyla bölgede gerilim artarak devam ediyor. AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen 4 Türk devletlerinin GKRY'ni tanıyacaklarını açıklaması ve elçilik atama kararlarının ardından bölgede ne gibi planlar yapılıyor? Türk devletlerinin GKRY'ni tanımasındaki asıl neden ne? KKTC üzerinde gizli bir strateji mi belirleniyor? A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İsrail'in bölgede büyük bir oyunu olduğuna dikkat çekerek 'Kıbrıs'ta kaos ortamı oluşturularak Türk askeri, bölgeden çıkarılmak isteniyor.' dedi. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Güney Kıbrıs'ı tanınmasının ön koşul olarak gündeme getirdiğine dikkat çekerek 'Yunanistan, Avrupa Birliği'nin içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dahil ederek AB'de şekillenmesinde yönlendirici rol oynuyor.' dedi. Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'nin adadaki varlığı, gücü ve etkinliği sorgulanmaya çalıştığına dikkat çekerek 'Orta Asya'daki gelişme can sıkıcıdır. Türkiye'nin hayal kırıklığına uğradığı bir durum gelişmiştir.' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Yunanistan Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi ve bölgede terör örgütü EOKA'nın mirasçılarının yeniden savaş çağrıları yapmasının ardından Güney Kıbrıs'ta gerilim tırmanıyor. Önceki gün KKTC'deki bir okulda yaşanan başörtüsü krizi sonrası bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'ı tanıyarak elçilik atamaları da dikkatleri üzerine çekerken, Güney Kıbrıs'ta yeni bir plan mı devreye giriyor? sorularını akıllara getirdi. Peki Türk devletleri neden Güney Kıbrıs'ı tanıdı? Güney Kıbrıs'ta neler olacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Merve Türkay ile Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuyu değerlendirdi.
AB-ORTA ASYA ZİRVESİ'NDE 12 MİLYAR EUROLUK YATIRIM VAADİ
AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Türk devletlerinin Cumhurbaşkanları, AB ile 12 milyar euroluk yatırım tahaddüdü alarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tanımaları ve büyükelçilik açma konusunda anlaşmaya varıldı.
Bu anlaşmanın ardından Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaptığı değerlendirmesinde Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Güney Kıbrıs'ı tanınmasının ön koşul olarak gündeme getirdiğine dikkat çekerek "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dahil ederek AB'de şekillenmesinde yönlendirici rol oynuyor." dedi. Ülger GKRY'nin Avrupa Birliğine girmesinde 3 aşamada sorunlu bir ülke olduğunu ifade ederek sırasıyla tek tek açıkladı: "İlki toprak bütünlüğü olarak GKRY yekpare bir ülke değil. İkinci olarak KKTC'nin olmasıyla GKRY kopuk bir ülkedir. Kopenhag kriterlerine uygun değil. Üçüncü olarak Kıbrıs, coğrafi olarak Doğu Akdeniz'de olan bir ülke ve Yunanistan'ın baskısı ve tehditleriyle Avrupa Birliği'ne katıldı." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL BÜYÜK BİR OYUN OYNUYOR"
Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın AB-Orta Asya Zirvesi'nde asıl tehlikenin ittifak yapıldığına dikkat çekerek "İsrail, gizli bir anlaşmayla Yunanistan'a silah ve füze yardımı yapıyor. Bu anlaşmada en tehlikeli olay Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı askeri tatbikat yapmalarıdır. 13 yıldır yaptıkları Mavi Marmara adı altında ABD, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, BAE ve Katar bir araya gelerek ülkemize yönelik tatbikat yapıyor." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs'ta Türk askerinin çıkarılmak istendiğini belirten Caşın, "Kaos ortamı oluşturularak Mehmetçik, KKTC'den çıkarılmak isteniyor. Ayrıca enerji kaynaklarını ve petrolleri ele geçirmek istiyorlar. Hukuken bu durum geçerli değildir. Kıbrıs, İsrail'in Akdeniz'deki yeni stratejik hareket üssüdür." dedi.
"4 ÜLKE TÜRKİYE'Yİ SATMIŞTIR"
Gazeteci Zafer Şahin ise KKTC'de bir süredir Türkiye'nin hasımları tarafından üzerine çalışılan bir saha olduğunu belirterek "KKTC'de geçtiğimiz gün yaşanan başörtüsü kriziyle başlatılan olaylar aslında oradaki neden Türkiye'nin adadaki varlığı, gücü ve etkinliği sorgulanmaya çalışılıyor. Orta Asya'daki boyut ise oradaki söz konusu ülkeler Türkiye'yi satmıştır. Yunanistan ve GKRY'nin şımarıklığı, Avrupa Birliği yönetimini etkileyerek bastırdıkları paralarla politikalarla yanlarına çekmişler. Orta Asya'daki ülkelerin KKTC'yi dışlayarak GKRY'ni tek hakim olarak gören bu karara onay vermesi adadaki dengeleri değiştirebilir mi, bu iş o kadar kolay değil." dedi.
"GELİŞMELER CAN SIKICI"
Şahin, İsrail'in Güney Kıbrıs'ta da 25 yıl içerisinde ciddi bir gayrimenkul ve toprak alımları yaptıklarını belirterek, "Kıbrıs adası üzerinde Türkiye'nin adadaki varlığını sorgulayacak, yarın sonlandıracak bu amaçla uygulanmak istenen bazı planlar söz konusu. Orta Asya'daki gelişme can sıkıcıdır. Türkiye'nin hayal kırıklığına uğradığı bir durum gelişmiştir. Fakat AB'nin, Yunanistan'ın ve GKRY'nin kafasında tahayyül ettiği şekilde gelişmez. Türkiye'nin Kıbrıs'taki gücü, varlığı ve etkinliğini de bu dönemde artarak devam eder." dedi.
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