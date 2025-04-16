Tehlike kapıda: Güney Kıbrıs’ta gerilim tırmanıyor | A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’in büyük bir oyunu var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Yunanistan Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi ve bölgede terör örgütü EOKA'nın mirasçılarının yeniden savaş çağrıları yapmasının ardından Güney Kıbrıs'ta gerilim tırmanıyor. Önceki gün KKTC'deki bir okulda yaşanan başörtüsü krizi sonrası bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'ı tanıyarak elçilik atamaları da dikkatleri üzerine çekerken, Güney Kıbrıs'ta yeni bir plan mı devreye giriyor? sorularını akıllara getirdi. Peki Türk devletleri neden Güney Kıbrıs'ı tanıdı? Güney Kıbrıs'ta neler olacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Merve Türkay ile Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuyu değerlendirdi.

AB-ORTA ASYA ZİRVESİ'NDE 12 MİLYAR EUROLUK YATIRIM VAADİ

AB-Orta Asya Zirvesi'nde bir araya gelen Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Türk devletlerinin Cumhurbaşkanları, AB ile 12 milyar euroluk yatırım tahaddüdü alarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tanımaları ve büyükelçilik açma konusunda anlaşmaya varıldı.