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Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 00:59
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Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya’nın Kale ilçesine inşa edilen konutlar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve 16 Ekim’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar almadı. İlçeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ ile Malatya Kale’de, kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam ve konforlu” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde afetten etkilenen bölgelerde konut yapım çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören Malatya'nın Kale ilçesinde TOKİ tarafından 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa edildi. Ayrıca, proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı.

Yapılan bu yapılar, hem 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler hem de 16 Ekim 2023'te Kale merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremde hiçbir hasar almadı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

"DEPREMDE EVDEN ÇIKMA GEREĞİ DUYMADIK"

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde konuşan hak sahibi Neriman Karadağ, TOKİ konutlarının güven verdiğini belirtti. Karadağ, "6 Şubat depreminde bile hiçbir hasar almadık. En son yaşanan deprem Kale merkezliydi, dolayısıyla daha şiddetliydi ama yine de hasar görmedik. TOKİ evleri güvenli ve sağlam. Artık korku duymuyoruz. Allah herkese bu evlerden nasip etsin. TOKİ evinden başka ev tanımam. Torunlarımla birlikte başımızı yastığa rahat koyuyoruz. Deprem oluyor ama biz evde çay içiyoruz. Eşim çay demliyor. Herkes dışarıda, biz içerideyiz" dedi.

Karadağ ayrıca, ilçede devlet hastanesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve jandarma birimlerinin bulunmasının yaşamlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Böyle hizmetler sürdükçe Türkiye'nin beli yere gelmez. Bizi kimse yıkamaz. Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

"ZEMİN VE YAPILAR SAĞLAM, GÜVEN ARTIYOR"

Yeni dükkanlarına yerleşen kuaför Veysel Bilici ise önceki konumlarında yaşadıkları korkuyu anlatarak, "Daha önce kaldığımız yerde sürekli dükkanın başımıza yıkılacağını hissediyorduk. Burada ise çok farklı, daha güvenli. Deprem anında bile çalışıyorduk ama fazla sarsıntı hissetmedik" dedi.

Çay ocağı işletmecisi Enes Ayben de TOKİ'nin Kale'ye gelmesiyle birlikte ilçede büyük bir değişim yaşandığını ifade etti:

"TOKİ geldikten sonra yıkım, hasar, kayıp yaşamadık. Daha önceki evlerimizde sık sık hasar oluyordu, bazıları yıkıldı. Şimdi deprem oluyor ama hissetmiyoruz bile. Zeminimiz sağlam, yapılar sağlam. Önceden herkes Kale'den gitmek isterdi, şimdi herkes buraya gelmek istiyor. Güven arttı."

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

YENİ KONUTLAR VE YAPILAR İNŞA EDİLİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da çalışmalar devam etti. TOKİ, Malatya'nın Kale ilçesinde 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına başladı. Böylece bölgedeki kentsel dönüşüm ve afete dirençli yapılaşma süreci kararlılıkla sürdürülüyor.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

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Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık
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