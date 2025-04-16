Bakan Kurum TOKİ konutlarını anlatı: Kale gibi konutlar yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde afetten etkilenen bölgelerde konut yapım çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören Malatya'nın Kale ilçesinde TOKİ tarafından 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa edildi. Ayrıca, proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı.

Yapılan bu yapılar, hem 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler hem de 16 Ekim 2023'te Kale merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremde hiçbir hasar almadı.