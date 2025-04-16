Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri

Demirtaş'ın paylaşımı (X)

Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, "Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!" dedi. Orda birbirimize söz verdik, "önce barış, ölümse Allah'ın emri."

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde "yüreğimiz elimizde geziyoruz" açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.

Kürt - Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.

Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle.

Seni seviyoruz can abim.