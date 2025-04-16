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Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah'ın emri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 11:25 Güncelleme: 16.04.2025 11:56
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Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cezaevine yaptığı son ziyarette yaşananlara ve barış sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ziyaret sırasında Önder’in fenalaştığını belirten Demirtaş, 'Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak ‘Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!’ dedi. Orda birbirimize söz verdik, ‘önce barış, ölümse Allah’ın emri.’' ifadelerini kullandı.

HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son ziyaretinde yaşananlara ve barış sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

DEMİRTAŞ'TAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E MEKTUP

Sözlerine, "Seni seviyoruz Sırrı abi" diyerek başlayan Demirtaş, bu süreçte Önder'e yapılan haksızlıklara tepki gösterdi.

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş (ahaber.com.tr)Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş (ahaber.com.tr)

Demirtaş paylaştığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

SENİ SEVİYORUZ SIRRI ABİ

Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar.
Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.

Demirtaş'ın paylaşımı (X)Demirtaş'ın paylaşımı (X)

Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, "Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!" dedi. Orda birbirimize söz verdik, "önce barış, ölümse Allah'ın emri."

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde "yüreğimiz elimizde geziyoruz" açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.

Kürt - Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.
Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle.

Seni seviyoruz can abim.

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Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri
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