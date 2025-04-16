İlk hacı kafilesi 29 Nisan'da yola çıkacak
Bu yıl kutsal topraklara gidecek 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu. İlk kafile 29 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye hareket edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları sürüyor.
Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi. Hacı adayları da kutsal yolculuk öncesi Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine katılarak hac ibadetine ilişkin detaylı bilgileri alıyor.
Bu yıl kutsal topraklara gidecek 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu.
İLK KALİFE 29 NİSAN'DA YOLA ÇIKIYOR
Böylece ilk kafile 29 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak.
Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.
Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.
Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.
Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.
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