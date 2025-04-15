İzmir’de metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlike oluşturuyor

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Çınarlı Mahallesi İzmir Metro Stadyum İstasyonu mevkisindeki üst geçitten kopan beton parçaları, bölgeden geçen veya araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.Dün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi.Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.