İzmir’de bir zam daha! Önce toplu ulaşım şimdi de içme suyu

SON KARAR CEMİL TUGAY'IN

Yerel seçim öncesi İzmirliler en ucuz suyu kullanacak diyen Tugay toplu ulaşımdan sonra içme suyuna da zam kararı aldı. Cuma günü toplanacak İZSU Genel Kurulunda suya yapılacak zam oranı masaya yatırılacak. Tahmini gelir gider bütçesine göre öngörülen yüzde 50'lik zammın kaça çekileceği henüz netlik kazanmazken son kararı Cemil Tugay söyleyecek. Kulislerden sızan bilgiye göre zam oranı yüzde 20-30 arasında olacak.

EN DÜŞÜK SU FİYATI İZMİR'DE Mİ OLACAK?

Tugay, seçildikten sonra toplanan ilk meclis toplantısında, "Bütçeyi bozmadan işleyişi bozmadan amacımız İzmir'i Türkiye'de en düşük su fiyatına sahip il yapmak" açıklamasında bulunmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran 2024'ten itibaren 0-4 metreküp su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirime gitmişti. Diğer Büyükşehirlerdeki zam oranlarının kesinleşmesinin ardından İzmir'in en ucuz suyu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu oldu.