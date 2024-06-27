İzmir'de bir zam daha! Önce toplu ulaşım şimdi de içme suyu
Toplu ulaşımda yapılan zammın ardından İzmir'de bu kez zam içme suyuna gelecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 yapılmıştı. İZSU Genel Kurulu ise cuma günü zam gündemiyle bir araya gelecek. Bütçede haziran ayı için yüzde 50 zam öngörülüyor ancak son kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söyleyecek. Öte yandan bu zamlı tarifenin 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yapılan zammının ardından içme suyuna da zam gelmesi bekleniyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapmıştı.
Zamla birlikte; konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseldi. Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 43,27 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanmaya başladı.
SUYA YÜZDE 50 ZAM ÖNGÖRÜLDÜ
İZBB eski yönetimi geçtiğimiz yıl kasım ayında 2024 mali yılı tahmini gelir gider bütçesini hazırlarken Temmuz ayında suya yüzde 50 oranında zam yapmayı öngördü. Bu durum bütçe hesaplamasına da yansıdı. Geçtiğimiz aylarda içme suyunda 0-4 metreküp suya yapılan indirimin bütçeye maliyetinin 400 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.
SON KARAR CEMİL TUGAY'IN
Yerel seçim öncesi İzmirliler en ucuz suyu kullanacak diyen Tugay toplu ulaşımdan sonra içme suyuna da zam kararı aldı. Cuma günü toplanacak İZSU Genel Kurulunda suya yapılacak zam oranı masaya yatırılacak. Tahmini gelir gider bütçesine göre öngörülen yüzde 50'lik zammın kaça çekileceği henüz netlik kazanmazken son kararı Cemil Tugay söyleyecek. Kulislerden sızan bilgiye göre zam oranı yüzde 20-30 arasında olacak.
EN DÜŞÜK SU FİYATI İZMİR'DE Mİ OLACAK?
Tugay, seçildikten sonra toplanan ilk meclis toplantısında, "Bütçeyi bozmadan işleyişi bozmadan amacımız İzmir'i Türkiye'de en düşük su fiyatına sahip il yapmak" açıklamasında bulunmuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran 2024'ten itibaren 0-4 metreküp su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirime gitmişti. Diğer Büyükşehirlerdeki zam oranlarının kesinleşmesinin ardından İzmir'in en ucuz suyu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu oldu.
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