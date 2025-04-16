İçişleri Bakanlığından Ankara'daki "12/12 çalışma sistemi" ile ilgili açıklama: Rutin bir uygulama...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama (X)

12/12 ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistemde sabah ve akşam olmak üzere iki vardiya bulunur ve çalışanlar genellikle 12 saatlik vardiyalarda çalışır. Bu sistemde işin devamlılığı sağlanırken çalışanların günlük olarak daha uzun süre dinlenme imkanı bulunur.

Ancak uzun çalışma saatleri, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu artırabilir. Bu şekildeki çalışma düzeninde haftada toplam 72 saat, yılda ise 3756 saat hizmet verilir.