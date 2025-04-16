Bakan Uraloğlu Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Slovenya ziyareti kapsamında Başbakan Robert Golob ile bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Slovenya Başbakanı Sayın Robert Golob ile oldukça verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ulaştırma ve altyapı projeleri başta olmak üzere enerji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında iki ülke arasında yürütülebilecek iş birliklerini ele aldık. Türkiye ile Slovenya'nın daha güçlü bir ekonomik ortaklık kurabileceğine yürekten inanıyoruz. Bölgesel kalkınmaya katkı sunan, halklarımızın refahını artıran bu ortak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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