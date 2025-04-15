Üniversitelere uzanan el şimdi de liselilerin üzerinde! A Haber’de uzman isim açıkladı

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PROJE OKULLARINDA GÖREV SÜRESİ DÜZENLEMESİ

Şahin, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresinin başlangıçta 4 yıl olarak belirlenmiş olduğunu, ancak yönetmeliğe göre bu sürenin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Şahin, bu sürenin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yer değiştirileceğini ve öğretmenlerin, 10 okul tercihi arasından birine atanacaklarını belirtti. Öğretmenlerin, mevzuatın belirlediği kurallar çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Şahin, bu durumun adil ve şeffaf bir süreç olduğunu savundu.

"PROTESTOLARIN ARKASINDA ESKİ MEZUN DERNEKLERİ VAR"

Gazeteci Zafer Şahin, liseli öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protestoların ardında sadece öğretmen sevgisinin değil, siyasi ve toplumsal manipülasyonların bulunduğunu söyledi. "Liseli öğrencilerin bu eylemi sadece 'Ben bu öğretmenleri çok seviyordum, burada kalmalarını istiyorum' cümlesiyle açıklanamayacak bir durumdur," diyen Şahin, özellikle 20 okulda bu protestoları organize edenlerin öğretmenler ya da öğrenciler değil, eski mezun dernekleri olduğunu iddia etti. Bu durumun, daha geniş bir organizasyonun parçası olduğunu belirten Şahin, protestoların yapısal ve ideolojik bir amaca hizmet ettiğini öne sürdü.

EŞİTLİK VE ADALET MESELESİ

Şahin, 30-40 yıldır projeli okullarda görev yapan öğretmenlerin, görev sürelerinin uzatılmasını talep etmelerinin adaletsizliğe yol açtığını savundu. "Bu öğretmenler 30 yıl burada çalıştım, ömrüm yettikçe burada devam edeyim diyor. O zaman diğer meslektaşlarınıza haksızlık olmuyor mu?" diye soran Şahin, eşitlik ve adalet taleplerinin, yönetmelik ve mevzuat gereği çalışma hakkına sahip olan diğer öğretmenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. "Hani eşitlik ve adalet istiyoruz ya, onlara da haksızlık oluyor. Böyle bir realite var," dedi.

Şahin, son olarak, "Neden hep siz orada çalışacaksınız? Neden diğer öğretmenler, mevzuatın ve yönetmeliğin izin verdiği kriterlerde çalışma hayatına devam ederken siz bir ayrıcalık talep ediyorsunuz?" diyerek bu sürecin toplumun genel çıkarları doğrultusunda daha şeffaf bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.