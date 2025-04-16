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Ankara Valiliği’nde emniyet güçleri eliyle 'siyasi operasyon' iddialarına yalanlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 00:35 Güncelleme: 16.04.2025 00:41
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Ankara Valiliği’nde emniyet güçleri eliyle ’siyasi operasyon’ iddialarına yalanlama!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 12/12 çalışma sistemine dair çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “siyasi operasyon” iddialarına Ankara Valiliği’nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın tamamen asayiş suçlarına yönelik ve belli periyotlarla sürdürülen huzur uygulamalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12/12 çalışma sistemine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan "siyasi operasyon" iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında yer alan spekülasyonlara yanıt veren Valilik, söz konusu uygulamanın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, çalışmanın tamamen asayiş suçlarına karşı yürütülen, belli dönemlerde düzenlenen ve artık rutin hâle gelen huzur uygulamalarının bir parçası olduğu duyurdu.

ASAYİŞ SUÇLARINA YÖNELİK UYGULAMA

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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Ankara Valiliği’nde emniyet güçleri eliyle ’siyasi operasyon’ iddialarına yalanlama! Ankara Valiliği’nde emniyet güçleri eliyle ’siyasi operasyon’ iddialarına yalanlama! Ankara Valiliği’nde emniyet güçleri eliyle ’siyasi operasyon’ iddialarına yalanlama!
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