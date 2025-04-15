İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda! İBB 5 milyar TL'yi aşan borcu neden ödemedi?
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıklarını belirterek, kent genelinde özel halk otobüsü seferlerini durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Özellikle son 5 yılda ödemelerdeki 3-4 aylık gecikmelerin işletmecileri iflasın eşiğine getirdiği vurgulandı. İBB'den alacakların 5 milyar lirayı aştığı ifade edildi. Peki, İBB, 5 milyar TL'lik borcu neden ödemedi? A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve Aydın Baytar'un konuğu Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı son durumu canlı yayında aktardı.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine sürüklendiklerini belirterek, kent genelinde Özel Halk Otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtmişti.
"İBB ÖDEME GECİKMELERİ BİZİ İFLASA SÜRÜKLEDİ"
Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtilmişti.
Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanılmıştı.
Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: 3-4 dakikada bir otobüs geliyor. Bu otobüslerin yarısından fazlası da Özel Halk Otobüsü… İstanbul'da toplu ulaşım yolculukları 1 günde 8.5-9 milyon. Bunun içerisinde İETT, raylı sistem ve deniz ulaşımı… Bu 9 milyon rakamına minibüs, ticari taksiler dahil değil. 9 milyon içerisinde de bunun 4.5 milyonunu lastik tekerlekli araçlar taşıyor.
3 bin 145 otobüs Özel Halk Otobüsleri'ne ait. İstanbul'un 1 gündeki toplu ulaşımın yüzde 55'i taşınıyor. Baktığınız zamanda plakalardan anlaşılıyor. Plakalar siyah değilse Özel Halk Otobüsü olduğu anlaşılıyor.
1 günde 2-2,5 milyon civarında bir yolcu taşınıyor. Bunun içerisinde öğrenci, memur, işçi var.
Özel Halk Otobüsleri'nin hizmetin karşılık İBB bunlara bir ödeme yapıyor. En son öğrendiğim Nisan 2025 itibarıyla 5,5 milyar TL alacakları var. 3-4 aydır paralar ödenmiyor.
Özel Halk Otobüsü bu parayı alamayınca; araç bakımı, araç yenilemesi yapamaz. Bu da konforu güvenliği düşürür. Kaza yapma riskini artırır. Bu işin yapanların bir an önce alacaklarını almaları lazım.
ÖZEL OTOBÜSLER KONTAK KAPATIRSA NE OLACAK?
İstanbul'un zaten trafiğini konuşmuyoruz bile. Durma noktasına geldi. Ancak bütün bu konforsuzluğa rağmen vatandaş toplu ulaşımı tercih ediyor. 2 milyonun üzerinde Özel Halk Otobüsü ile yolculuk var. Ne olacak o yolcu ne ile taşınacak? Bu durumda büyük bir sıkıntı yaşanır. Bir an önce İBB'nin bütün bütçe imkanlarını kullanarak bu işi çözmesi gerekir.
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