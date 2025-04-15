PKK’nın fesih kongresinde tarih netleşti mi? DEM Parti kanadından flaş açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin, bazı yasal adımlar ile somut adımların atılması ile birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin yapılacağına dair genel bir bilgi var. Onun dışında tarihe ilişkin bir bilgi yok." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Bu görüşme olumlu geçti. Heyetimiz, toplumdaki soru işaretlerini, gözlemlerimizi, önerilerimizi Sayın Erdoğan'a aktardı. Şimdi beklentimiz; bu görüşmenin barış sürecine hız kazandırması ve çözümün kapısının aralanmasıdır. Elimizde çok büyük bir fırsat var, tarih yazma ve tarihe geçme fırsatı; ama açık konuşalım ki aradan 2 ay geçmesine rağmen çağrıya denk düşen bir adım ve iradeyi henüz göremedik. Toplum net konuşuyor, son derece makul konuşuyor, son derece rasyonel ifade ediyor; iktidar neden adım atmıyor, bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor, bir oyalama mı var? Biz de buradan yürütme erkine soruyoruz; tecrit sürerken, somut adım atılmazken ve tam tersine her gün antidemokratik uygulamalar devreye girerken, kayyımlar devam ederken sizce bu yurttaşlara ne cevap verelim? Bunlar, çok büyük bir soru işareti olarak toplumun kafasında mevcudiyetini koruyor. Güven sadece güzel sözlerle değil; pratik, somut bir zeminin tesisi ile olur." dedi.