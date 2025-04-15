PKK'nın fesih kongresinde tarih netleşti mi? DEM Parti kanadından flaş açıklama
Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar sürerken, gözler terör örgütü PKK'nın yapması beklenen fesih kongresinde... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de yaptığı grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorduğu soruya yanıt verirken PKK'nın fesih kongresi ile ilgili tarihin henüz belli olmadığını söyledi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin, bazı yasal adımlar ile somut adımların atılması ile birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin yapılacağına dair genel bir bilgi var. Onun dışında tarihe ilişkin bir bilgi yok." dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Bu görüşme olumlu geçti. Heyetimiz, toplumdaki soru işaretlerini, gözlemlerimizi, önerilerimizi Sayın Erdoğan'a aktardı. Şimdi beklentimiz; bu görüşmenin barış sürecine hız kazandırması ve çözümün kapısının aralanmasıdır. Elimizde çok büyük bir fırsat var, tarih yazma ve tarihe geçme fırsatı; ama açık konuşalım ki aradan 2 ay geçmesine rağmen çağrıya denk düşen bir adım ve iradeyi henüz göremedik. Toplum net konuşuyor, son derece makul konuşuyor, son derece rasyonel ifade ediyor; iktidar neden adım atmıyor, bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor, bir oyalama mı var? Biz de buradan yürütme erkine soruyoruz; tecrit sürerken, somut adım atılmazken ve tam tersine her gün antidemokratik uygulamalar devreye girerken, kayyımlar devam ederken sizce bu yurttaşlara ne cevap verelim? Bunlar, çok büyük bir soru işareti olarak toplumun kafasında mevcudiyetini koruyor. Güven sadece güzel sözlerle değil; pratik, somut bir zeminin tesisi ile olur." dedi.
PKK'NIN FESİH KONGRESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?
Hatimoğulları, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın mayıs ayı içerisinde silah bırakacağına yönelik iddialara ilişkin, "PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin, bazı yasal adımlar ile somut adımların atılması ile birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin yapılacağına dair genel bir bilgi var. Onun dışında tarihe ilişkin bir bilgi yok" diye konuştu.
DEM PARTİ-ADALET BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİ
DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, "Adalet Bakanlığıyla yapılacak görüşmede birçok konu gündeme gelecek. Ancak bu görüşmenin ana fikri; Türkiye de demokratikleşme ile ilgili elbette belli başlı adımların atılması çok önemlidir. Bunun için grup konuşmasında da ifade etmiştim, başta hasta tutsaklar, infazları keyfi bir şekilde yakılmış olan mahpuslar ile birlikte bu konuda somut adımların atılması önemlidir. Bunun için özel olarak yeni bir yasa yapmaya gerek yok, mevcut olan anayasa uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata geçirilebilir. Bu konular da elbette kendileriyle görüşülecek, görüş alışverişinde bulunulacak." dedi. Hatimoğulları, heyetin içerisinde DEM Parti Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yer alacağını ekledi.
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