Özgür Özel’den basın danışmanına eş kıyağı!

"CHP'li belediyelerde kayırmacılığa izin verilmeyecek" sözü ile hafızalara kazınan Özgür Özel, bu kez kendi basın danışmanına torpil geçti. Özgür Özel'in, basın danışmanı Şevket Yaman'ın eşi Şebnem Yaman'a referans olarak Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne müdür olarak atanmasını sağladığı iddia edildi. Özgür Özel, geçen sene Şebnem Yaman'ı "junior danışman" olarak Türkiye Belediyeler Birliği'ne de aldırmaya çalışmış, söz konusu skandal basına sızınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

TBB SKANDALI UNUTULMADI

Geçen sene, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni yapılanmasına CHP'nin torpil girişimi damga vurmuştu. Yeni yönetimin seçilmesiyle yeni bir personel ekibi için düğmeye basılmış, bu kapsamda CHP tarafından TBB'ye bir torpil listesi gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu listede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere CHP'li birçok ismin kendi eş, dost ve yakınlarına referans olduğu görülmüştü. Basına sızan torpil listesinde Özgür Özel'in, Şebnem Yaman için bir kez daha referans olması dikkat çekmişti. Listede başvuru yapan isimlerin yanında yazılar ve referanslar da yer alırken, Şebnem Yaman için, "Genel Başkanımızın basın danışmanının eşi, kurumsal iletişim ekibinde junior yetiştirilmek üzere ekibe katılabilir" notu dikkat çekmişti. Basına sızan bu olay üzerine Yaman'ın TBB'ye girişi suya düşerken, aylar sonra bu kez Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne müdür olarak atandığı öğrenildi. CHP'li kaynaklar, "TBB'ye 'junior danışman' yapamadı, Çankaya'ya müdür olarak atadı" değerlendirmesinde bulundu.