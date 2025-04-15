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Özgür Özel Başkan Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 11:09 Güncelleme: 15.04.2025 11:28
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Özgür Özel Başkan Erdoğan’a 75 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Başkan Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. Konuya ilişkin detayları Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Başkan Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

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Özgür Özel Başkan Erdoğan’a 75 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel Başkan Erdoğan’a 75 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel Başkan Erdoğan’a 75 bin TL tazminat ödeyecek
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