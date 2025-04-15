Başkan Erdoğan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenleme heyetini ve sporcuları kabul etti. Kabule Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN HEYETİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından kabule ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımına katıldı, düzenleme heyetini kabul etti" denildi.