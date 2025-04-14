İBB soruşturmasında cezaevi krizi! A Haber’de uzman isim açıkladı: Bu paralar kime gitti?

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, sanıkların cezaevinden örgütsel faaliyet yürütme ihtimali üzerine harekete geçerek, İmamoğlu dışındaki 13 kişiyi farklı yüksek güvenlikli cezaevlerine sevk etti. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı iddialarda bulunarak, cezaevindeki görüşme odalarının "örgüt yöneticilerinin ofisine dönüştüğünü" belirtirken, MASAK raporlarında yer aldığı iddia edilen 50 milyon dolarlık para hareketine de dikkat çekti.

CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİ GECELERE KADAR SÜRDÜ

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Marmara Kapalı Cezaevi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşandığını belirtti. Cezaevinde olağandışı hareketlilik gözlemlendiğini belirten Karaman, çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu, avukat görüşmelerinin ise gece geç saatlere kadar sürdüğünü dile getirdi.

"Garip şeyler oluyor dedik; çok fazla ziyaretçi var. Avukat görüşmeleri gece yarılarına kadar devam ediyor. Çok anormal bir şeyler oluyor, bakanlık bu işe bir el atmalı, müdahale etmedi," diyen Karaman, cezaevinde bulunan görüşme düzenine dair de bilgi verdi:

"Bir koridor düşünün, 7 sağda, 7 diğer tarafta; karşı karşıya 14 tane görüşme odası var. Bu görüşme odaları sürekli Ekrem İmamoğlu ve o yolsuzluk örgütünün üyeleriyle görüşmeye gelen kişilerle görüşmeler yapılıyor. Yani bir nevi cezaevi, örgüt yöneticilerinin ofislerine dönüşmüş!"