Film sahnelerini aratmayan olayın adresi Konya! Oyuncak silahla gasp girişimi kamerada: Tutuklandı
Konya’da bir şahıs müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunmak istedi. Şüpheliden önce davranan taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken olaydaki silahın da oyuncak olduğu tespit edildi.
Konya'da bir kişi müşteri gibi bindiği takside oyuncak silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu.
FİLM GİBİ OLAY!
Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.
Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.
TAKSİCİ HIZLI DAVRANDI BİBER GAZIYLA UZAKLAŞTIRDI
Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı.
Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.
GASP GİRİŞİMİ ANLARI KAMERADA!
Gasp girişimi sırasında yaşanan tüm anlar taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
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