Film sahnelerini aratmayan olayın adresi Konya! Oyuncak silahla gasp girişimi kamerada: Tutuklandı

Konya'da bir kişi müşteri gibi bindiği takside oyuncak silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu.

FİLM GİBİ OLAY!

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.