Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cuma günü saat 14.00'te DEM Parti heyeti ile görüşecek. Görüşme sonrasında heyetin İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iç cephede birlik vurgularının ardından özellikle Bahçeli'nin İmralı çıkışı ses getirdi.
ÖCALAN'DAN "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ
DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: UMUTLUYUZ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.
DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.
BAKAN TUNÇ İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM Parti İmralı heyetini cuma günü saat 14.00'te kabul edeceği öğrenildi. Heyet, Bakan Tunç'la yaptığı görüşme sonrası İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek.
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