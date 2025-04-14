Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya çağrıda bulundu (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.