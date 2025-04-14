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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 11:57 Güncelleme: 14.04.2025 13:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cuma günü saat 14.00'te DEM Parti heyeti ile görüşecek. Görüşme sonrasında heyetin İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iç cephede birlik vurgularının ardından özellikle Bahçeli'nin İmralı çıkışı ses getirdi.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA)

ÖCALAN'DAN "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.

BAKAN TUNÇ DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya çağrıda bulundu (AA)Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya çağrıda bulundu (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti (AA)Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti (AA)

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: UMUTLUYUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.

DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)

BAKAN TUNÇ İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM Parti İmralı heyetini cuma günü saat 14.00'te kabul edeceği öğrenildi. Heyet, Bakan Tunç'la yaptığı görüşme sonrası İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin perde arkası A Haber’de: İş son noktaya geldiGörüşmenin perde arkası A Haber’de: İş son noktaya geldi GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI A HABER'DE: İŞ SON NOKTAYA GELDİ

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti ile cuma günü görüşecek
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