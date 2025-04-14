Antalya’da Başkan Erdoğan rüzgarı: 21 ülkenin katıldığı zirvede Türkiye farkı

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

İLK GÖRÜŞME AZERBAYCAN'LA: ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Forumun ilk günü önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.