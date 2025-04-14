23 yılda 728 milyarlık yatırım! İstanbul-Ankara arasında Süper Hızlı trende sona doğru: 80 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu, 19 karayolu projesinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. (A Haber arşiv)

19 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yatırımların sadece otoyollarla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, "Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Yargıtay Köprülü Kavşağı, Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ve Polatlı Şehir Geçişi gibi nice projeyi hizmete alarak araç yoğunluğunu azalttık. Şu anda da toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 karayolu projesinde çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TARİHİ KÖPRÜLER RESTORE EDİLİYOR

Ankara'da tarihi köprüleri de restore ederek kültürel mirası da koruduklarını belirten Uraloğlu, "Sadece modern yollar inşa etmiyoruz, tarihimize de sahip çıkıyoruz. Akköprü, Dağkaya Köprüsü, Etlik ve Altındağ gibi tarihi köprülerimizi de restore ederek hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de bu eserleri ulaşım altyapımızın bir parçası haline getiriyoruz." dedi.

YHT'LER 97,4 MİLYONU TAŞIDI

Demiryollarında da Ankara'ya çağ attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara'nın tüm demiryolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren hatlarını hizmete alarak Ankara'yı 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağımızın merkezi yaptık. YHT'ler ile bugüne kadar yaklaşık 97,4 milyon yolcumuza hızlı tren konforuyla ulaşım imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

ANKARA-İZMİR HIZLI DEMİRYOLU PROJESİ DOĞRUDAN 7 MİLYON KİŞİYE HİZMET EDECEK

Bakan Uraloğlu, hızlı tren projelerine devam ettiklerine de dikkati çekerek Ankara ve İzmir'i kapı komşusu yapacak 505 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hattımız, Ankara-İzmir arasındaki demiryolu ile seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate düşürecek ve Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 7 milyon nüfusa doğrudan hizmet edecek. Bölgedeki iç turizmin artmasına da önemli katkı sağlayacak."