CHP'li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde vahşi depolama nedeniyle harekete geçti. Yağcılar Mahallesi’nde hafriyat, evsel atık ve eski mobilyaların açık alana döküldüğü tespit edildi. Söz konusu çevre kirliliğinden Urla Belediyesi ve bir özel firma sorumlu tutuldu. Her iki kuruma ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL, toplamda 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.
VAHŞİ DEPOLAMA YAPILDI
İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli tatil ne zaman başlayıp, bitecek? Adli tatilde dava görülür mü?
- Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80'lik artışla fırtına başladı
- Kurban Bayramı'nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden 32 günlük tatil planı hazır!
- ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Zilkade ayı tarihleri 2025 | Zilkade ayı ne zaman, ayın hangi günü başlayacak?
- Nisan ayında 2 mevsim bir arada! Zirai don ve toza dikkat: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Hatay, Bitlis...
- Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL
- BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD'dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?
- Kurbanlık Fiyatları 2025 | Küçükbaş, büyükbaş hayvan kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL olacak?
- TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL'ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...
- Mekin Sezer kimdir? Oyuncu Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...