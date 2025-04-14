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CHP'li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti

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Giriş: 14.04.2025 10:20 Güncelleme: 14.04.2025 10:27
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CHP’li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde vahşi depolama nedeniyle harekete geçti. Yağcılar Mahallesi’nde hafriyat, evsel atık ve eski mobilyaların açık alana döküldüğü tespit edildi. Söz konusu çevre kirliliğinden Urla Belediyesi ve bir özel firma sorumlu tutuldu. Her iki kuruma ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL, toplamda 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

Bakanlık çirkin görüntülere ilişkin harekete geçti (ahaber.com.tr)Bakanlık çirkin görüntülere ilişkin harekete geçti (ahaber.com.tr)

VAHŞİ DEPOLAMA YAPILDI

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Urla Belediyesi ve bir özel firmaya ceza kesildi (ahaber.com.tr)Urla Belediyesi ve bir özel firmaya ceza kesildi (ahaber.com.tr)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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CHP’li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti CHP’li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti CHP’li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti
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