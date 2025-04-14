CHP’li Urla Belediyesi açık alana atık döktü: Bakanlık cezayı kesti

Urla Belediyesi ve bir özel firmaya ceza kesildi (ahaber.com.tr)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.