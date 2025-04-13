Türkiye-Irak'tan ortak bildiri! "PKK çağrıya uymalı" vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın terör örgütü PKK konusundaki tutumuna ilişkin, 'Şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır.' dedi. Türkiye ile Irak arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride 'PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir' denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. toplantısının ardından değerlendirmede bulundu.
Toplantının çok verimli geçtiğini ve ortak açıklama metninin hazırlandığını belirten Fidan, her iki tarafın da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları ortaya koyduğunu aktardı.
Fidan, Türkiye ve Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, hem başta terörle mücadele olmak üzere mevcut güvenlik sorunlarını hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdiklerini söyledi.
Irak tarafından "yasaklı örgüt" olarak nitelendirilen PKK'nın "terör örgütü" olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Fidan, şunları kaydetti:
"Zaten şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır. Tabii Irak da yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane. Türkiye'den, İmralı'dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye'de Şam hükümetiyle varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilerek Suriye'de de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması. Her iki taraf, Irak ve Türkiye tarafı bunu beklediğini hem toplantıda ifade etti hem de yapacağımız ortak açıklamada koyacağız."
Fidan, Türkiye'nin Sincar konusundaki endişelerini toplantıda dile getirdiğine işaret ederek, Irak tarafının da endişelerini aktardığını ve bunlarla ilgili gelişmelerin yakında görüleceğini ifade etti.
ORTAK BİLDİRİDE "PKK'NIN FESHİ" VURGUSU
Türkiye ile Irak arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizildi.
Toplantı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve heyetinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.
TEHDİTLERE KARŞI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etti.
İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs'ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekildi.
PKK FESİH ÇAĞRISINA UYMALI
Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizdi.
Bu kapsamda, tarafların ortak tehditlere karşı mevcut eşgüdüm ve işbirliğini kararlılıkla sürdürme konusundaki ortak iradesi vurgulandı.
Taraflar, Suriye'deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara çözüm bulunmasının taşıdığı aciliyet nedeni ile bu sorunu ele almak amacıyla ortak bir komite kurulması gerekliliğini teyit etti. Ayrıca, terörizmle mücadele kapsamında, Suriye ve komşu ülkelerce 9 Mart'ta Amman'da başlatılan "Beşli Mekanizma" çerçevesinde Ortak Operasyon Merkezi kurulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi.
İSRAİL'İN İHLALLERİ
İsrail'in, Gazze Şeridi, Lübnan halkı ve Suriye topraklarına karşı ağır ihlallerinden duydukları derin endişeyi ifade eden taraflar, ABD ve İran heyetlerinin dün Muskat'ta gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarını da memnuniyetle karşıladı.
Taraflar, bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inandıklarını kaydetti.
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