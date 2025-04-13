Türkiye-Irak'tan ortak bildiri! "PKK çağrıya uymalı" vurgusu

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Irak tarafından "yasaklı örgüt" olarak nitelendirilen PKK'nın "terör örgütü" olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Fidan, şunları kaydetti:

"Zaten şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır. Tabii Irak da yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane. Türkiye'den, İmralı'dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye'de Şam hükümetiyle varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilerek Suriye'de de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması. Her iki taraf, Irak ve Türkiye tarafı bunu beklediğini hem toplantıda ifade etti hem de yapacağımız ortak açıklamada koyacağız."

Fidan, Türkiye'nin Sincar konusundaki endişelerini toplantıda dile getirdiğine işaret ederek, Irak tarafının da endişelerini aktardığını ve bunlarla ilgili gelişmelerin yakında görüleceğini ifade etti.

ORTAK BİLDİRİDE "PKK'NIN FESHİ" VURGUSU

Türkiye ile Irak arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizildi.

Toplantı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve heyetinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.