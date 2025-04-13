AFAD duyurdu! Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | Olumsuz bir durum var mı? Amasya Valisi A Haber’de

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım | Ekan Görüntüsü-A Haber

Bakan Yerlikaya açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AMASYA VALİSİ A HABER'DE!

Amasya Valisi Önder Bakan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vali Bakan depreme ilişkin An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Büyün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Sahada tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

DEPREMİN PANİK ANLARI KAMERADA!

Amasya'nın Taşova ilçesinde saat 17.43'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Amasya'nın yanı sıra Samsun, Tokat ve Sivas'ta da şiddetli şekilde hissedildi. Samsun'da güvenlik kameralarına da yansıyan depremde panik olan vatandaşlardan bazıları, yağmurlu havaya rağmen evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak bir süre sokakta beklediler.

"BAŞIMIZ DÖNÜYOR SANDIK"

Büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sarsıntı hissettik. İlk önce başımız dönüyor zannettik ama sonra eşyaların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. O yüzden kendimizi dışarı attık ama yağmurdan dolayı bina diplerinde beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandılar.

Depremin ardından vatandaşlar belirli bir süre bekledikten sonra gündelik işlerine devam ettiler.