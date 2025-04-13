Konya'da hastalara ilişkin uygunsuz yazışmalar yapan doktorlar adliyeye sevk edildi
Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı paylaşmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki doktor, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
2 DOKTOR İÇİN SORUŞTURMA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.
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