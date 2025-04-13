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İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.04.2025 18:20 Güncelleme: 13.04.2025 18:29
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İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti

Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında patlayan su borusundan fışkıran suyun yüksekliği 3 katlı binayı geçti. Asfalttan suyun fışkırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İSKİ ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI

Ataşehir Karslı Ahmet Caddesi üzerinde İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusunu patladı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.

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İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti

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