İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti

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Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.