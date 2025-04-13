İSKİ çalışmasında boru patladı! Tazyikli su 3 katlı binayı geçti
Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında patlayan su borusundan fışkıran suyun yüksekliği 3 katlı binayı geçti. Asfalttan suyun fışkırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Ataşehir Karslı Ahmet Caddesi üzerinde İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusunu patladı.
Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.
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