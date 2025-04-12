Emine Erdoğan, ADF’de kültürel mirası tanıttı

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"ANATOLİA" DEFİLESİYLE CUMHURİYET'E SELAM

Ziyaret kapsamında, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırladığı "Anatolia" koleksiyonundan seçilen kıyafetlerin yer aldığı defile de düzenlendi.

Defilede makrome, iğne oyası, tel kırma gibi geleneksel işleme teknikleriyle hazırlanmış el yapımı kıyafetler büyük ilgi gördü. Emine Erdoğan, bu deneyimi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Anadolu'nun binlerce yıllık kültürüne, el emeğine ve kadim zarafetinin günümüzle buluşmasına tanıklık ettik. Koleksiyonda Anadolu'ya ait birçok nüans, yeni ve farklı bir sesle geleceğe sesleniyor. İzlerken sadece bir defileye değil, Anadolu'nun ruhuna, kadınlarının gücüne ve ilham veren bir yolculuğa eşlik ettik."