Emine Erdoğan, ADF’de kültürel mirası tanıttı
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan lider eşleriyle birlikte Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan “Anadolu” sergisini ziyaret etti. Emine Erdoğan, ürünlerin üzerindeki desenler, kullanılan teknikler ve kullanım alanlarına dair lider eşlerine ayrıntılı bilgiler verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı. Erdoğan, misafirleriyle birlikte Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan ve Anadolu'nun kadim kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği "Anadolu" sergisini gezdi.
Ziyarete, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eşi Emel Mustafa da katıldı.
EL EMEĞİNE HAYRANLIK
Sergide; giyim, işleme, nakış, dokuma, el sanatları, ahşap, seramik, metal ve kuyumculuk gibi çeşitli alanlarda hazırlanan eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen lider eşlerinin hayranlıkları yüzlerine yansıdı. Emine Erdoğan, ürünlerin üzerindeki desenler, kullanılan teknikler ve kullanım alanlarına dair misafirlerine ayrıntılı bilgiler verdi.
Ziyaret sırasında lider eşleri, ipek kozasından kumaş üretimi yapılan atölye çalışmalarına da ilgi gösterdi. Türk kahvesi ve lokum ikramıyla devam eden programda, geleneksel lezzetler de uluslararası misafirlerin takdirini kazandı.
"BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİ TANITMAK BÜYÜK BİR MUTLULUKTU"
Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Antalya Diplomasi Forumu'nun dostluk ikliminde, değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerle birlikte, kültürel mirasımızın taşıyıcısı Olgunlaşma Enstitülerimizin göz nuru eserlerini keşfetmenin heyecanını paylaştık," ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, "Her ilmekte geçmişin hikayesi, her desenin ardında Anadolu'nun sesi var. Kadim mirasımızın evrensel bir dille harmanlandığı bu anlamlı buluşmada, bizi biz yapan değerlerimizi tanıtmak büyük bir mutluluktu," diyerek, kültürel diplomasiye verdikleri önemi vurguladı.
"ANATOLİA" DEFİLESİYLE CUMHURİYET'E SELAM
Ziyaret kapsamında, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırladığı "Anatolia" koleksiyonundan seçilen kıyafetlerin yer aldığı defile de düzenlendi.
Defilede makrome, iğne oyası, tel kırma gibi geleneksel işleme teknikleriyle hazırlanmış el yapımı kıyafetler büyük ilgi gördü. Emine Erdoğan, bu deneyimi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Anadolu'nun binlerce yıllık kültürüne, el emeğine ve kadim zarafetinin günümüzle buluşmasına tanıklık ettik. Koleksiyonda Anadolu'ya ait birçok nüans, yeni ve farklı bir sesle geleceğe sesleniyor. İzlerken sadece bir defileye değil, Anadolu'nun ruhuna, kadınlarının gücüne ve ilham veren bir yolculuğa eşlik ettik."
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