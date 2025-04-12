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Başkan Erdoğan'dan Akdeniz Üniversitesi'ne ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 21:19 Güncelleme: 12.04.2025 21:32
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Başkan Erdoğan’dan Akdeniz Üniversitesi’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti.

Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Akdeniz Üniversitesi’ne ziyaret Başkan Erdoğan’dan Akdeniz Üniversitesi’ne ziyaret Başkan Erdoğan’dan Akdeniz Üniversitesi’ne ziyaret
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