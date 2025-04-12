Başkan Erdoğan'dan Akdeniz Üniversitesi'ne ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti.
Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulundu.
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