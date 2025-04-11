Dönere çiğ et katana dükkan kapatma cezası: Bakan Yumaklı açıkladı

Türkiye'de son dönemde tavuk dönerlerden kaynaklı yaşanan zehirlenmeler giderek artıyor.

DÜKKAN KAPATMA CEZASI VERİLECEK

Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada "Dönere çiğ et katmak katılamaz. Tespit edilirse kapatmaya kadar cezası olacak" dedi.

ADANA'DA DA SKANDAL

ADANA'da iş yerinde pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yaptığı için para cezası kesilen sosyal medya fenomeni, dönerci Salih Gülağacı'nın Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki standı, hijyen kurallarına uymadığı için kaldırıldı.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak'ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

Adana'da pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yaptığı için para cezası kesildi. (ahaber.com.tr)

HİNDİSTAN BENZETMESİ

Öte yandan, işletmeci Salih Gülağacı, 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı stantta hazırladığı döner sosuna süt döktü. Karnavala katılanlara da süt dağıtan Salih Gülağacı, çok sayıda paket sütün vatandaşlar tarafından kazana döküldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere, 'Hindistan sokak lezzetleri' benzetmesi yaptı. Yetkililer, işletmecinin karnaval standında da gerekli hijyen kurallarına uymadığını belirleyerek standın kaldırılmasına karar verdi. Zabıta ekipleri, çevik kuvvet polisinin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde standı kaldırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" diye konuştu.