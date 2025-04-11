PKK’lı teröristibaşı Öcalan’ın posterini asan 3 kişi gözaltında

PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılması olayına ilişkin olarak güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında ele geçirilen materyallerin de soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, gözaltına alınan kişilerin yasal işlem için adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.