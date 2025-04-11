11 Nisan 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri PKK'lı teröristibaşı Öcalan'ın posterini asan 3 kişi gözaltında

PKK'lı teröristibaşı Öcalan'ın posterini asan 3 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 10:50 Güncelleme: 11.04.2025 11:18
ABONE OL
PKK’lı teröristibaşı Öcalan’ın posterini asan 3 kişi gözaltında

PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılması olayına ilişkin olarak güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında ele geçirilen materyallerin de soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, gözaltına alınan kişilerin yasal işlem için adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’lı teröristibaşı Öcalan’ın posterini asan 3 kişi gözaltında PKK’lı teröristibaşı Öcalan’ın posterini asan 3 kişi gözaltında PKK’lı teröristibaşı Öcalan’ın posterini asan 3 kişi gözaltında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör