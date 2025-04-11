Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu özelliklerini A Haber'e anlattı
Turizmin başkenti Antalya, havalimanı kapasitesini artırmak amacıyla büyük bir yenileme sürecine girdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni terminal binası projenin detaylarını aktardı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının şu anda 58'e çıktığını ve yapımı devam eden Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havaalanlarıyla bu sayının daha da artacağını söyledi. Uraloğlu, 'Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Artık Antalya'nın 50 yılını konuşmayacağız' ifadelerini kullandı.
Antalya, turizmdeki gücünü artırmak amacıyla havalimanı kapasitesini genişletiyor. Yeni terminal binasıyla yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni terminal binası projenin detaylarını aktardı.
İşte Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:
"YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKTI"
Türkiye havacılık noktasında çok iyi bir seviyeye geldi. Ama biz bunu asla yeterli görmüyoruz ve daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. 2002 yılında 26 tane aktif havalimanı vardı bugün 58 havalimanına ulaştık. Şu anda yapımı devam eden 2 havalimanı daha var. Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havaalanlarında çalışmalar devam ediyor.
2002 yılında 34 milyon yolcuya hizmet verirken bugün geçen sene için Antalya Havalimanı 39,2 milyon yolcu oldu. Sabiha Gökçen tek başına 40 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı 80 milyon yolcuyu geçti. Toplamda da 230 milyon yolcuya hizmet verdik.
Dolasıyla geleceği öngörerek yatırımlar yapıyoruz. Antalya'da mevcut kapasitemiz 35 milyon kapasiteliydi. Bunun yetmeyeceğini 3-4 sene öncesinden öngördük ve bir ihale yaparak bunların yapılmasını sağladık. 35 milyon olan yolcuk kapasitesini 82 milyona çıkardık. Bundan sonra Antalya'nın 50 yılını konuşmayacağız.
UÇAK PARK ALANLARI YÜKSELTİLDİ
Elbette bir terminal kapasitesi değil Uçak park alanlarını 108'den 176'ya çıkardık. Taksi ve apron yolu gibi onarımlar yaptık. Köprüleri 20'den 34'e çıkardık. Bunların hepsini çok daha modern halde yaptık.
ARTIK BİR KAPASİTE PROBLEMİ KALMADI
Yolcularımızın havaalanında her türlü ihtiyacını karşılayabilecek mekanları da tesis ettik. Bunların hepsini bölge mimarisini dikkate alarak yaptık. Turizm noktasında ülkemizin en önemli yerlerinden bir tanesi olan Antalya'da artık insanların keyifli geçirdikleri bir süreç ortaya çıkardık ve yolcularımız bunları anlatacak. Antalya'da artık bir kapasite programı kalmadı.
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