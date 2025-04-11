Antalya Havalimanı’na yeni terminal! Bakan Uraloğlu özelliklerini A Haber’e anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun (ahaber.com.tr)

İşte Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

"YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKTI"

Türkiye havacılık noktasında çok iyi bir seviyeye geldi. Ama biz bunu asla yeterli görmüyoruz ve daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. 2002 yılında 26 tane aktif havalimanı vardı bugün 58 havalimanına ulaştık. Şu anda yapımı devam eden 2 havalimanı daha var. Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havaalanlarında çalışmalar devam ediyor.

2002 yılında 34 milyon yolcuya hizmet verirken bugün geçen sene için Antalya Havalimanı 39,2 milyon yolcu oldu. Sabiha Gökçen tek başına 40 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı 80 milyon yolcuyu geçti. Toplamda da 230 milyon yolcuya hizmet verdik.

Dolasıyla geleceği öngörerek yatırımlar yapıyoruz. Antalya'da mevcut kapasitemiz 35 milyon kapasiteliydi. Bunun yetmeyeceğini 3-4 sene öncesinden öngördük ve bir ihale yaparak bunların yapılmasını sağladık. 35 milyon olan yolcuk kapasitesini 82 milyona çıkardık. Bundan sonra Antalya'nın 50 yılını konuşmayacağız.