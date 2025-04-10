Karnavalda tavuk döner skandalı! Yine pişmiş ete çiğ et karıştırdılar! Yer: Adana

Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:24

PARA CEZASI KESİLDİ Bunun üzerine fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana 'da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı 'nda stant açan fenomen dönercinin ise pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Dönercinin pişmiş döner üzerine çiğ et taktığı anlar böyle görüntülendi. (İHA)

AYNI KARNAVALDA YİNE SKANDAL

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı.