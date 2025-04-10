Karnavalda tavuk döner skandalı! Yine pişmiş ete çiğ et karıştırdılar! Yer: Adana
Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bir dönercide yine aynı skandal yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 600'den fazla kişinin tavuk dönerden zehirlenmesinin ardından, festivaldeki bir döner ustasının pişmiş tavuğun üstüne çiğ tavuk taktığı görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana'da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan fenomen dönercinin ise pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Bunun üzerine fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.
AYNI KARNAVALDA YİNE SKANDAL
Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı.