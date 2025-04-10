Bakan Tunç ve Mitchell işkenceyle mücadeleyi görüştü
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ile bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gerçekleştirdikleri toplantıda işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini görüştüklerini bildirdi.
Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele konusuna ilişkin İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ile görüşen Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada toplantı sonrasında görüşmeye ilişkin bilgi vererek, işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.
İŞKENCEYE KARŞI SIFIR TOLERANS!
Bakan Yılmaz Tunç, konuya ilişkin paylaşımında, "Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Ceza infaz kurumlarımızda işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkemizi bir kez daha vurguladık.
İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışından ödün vermeden ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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