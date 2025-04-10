Bakan Tunç ve Mitchell işkenceyle mücadeleyi görüştü

Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele konusuna ilişkin İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ile görüşen Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada toplantı sonrasında görüşmeye ilişkin bilgi vererek, işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.