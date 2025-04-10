MİT’in enselediği MOSSAD ajanı aileye ceza yağdı! Yıllarca biyografik veri toplamışlar
Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı ve İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren casusluk şebekesi hakkında mahkeme kararını verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan aile boyu casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.
MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanması geçtiğimiz yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilmişti.
Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmıştı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin davada kararını açıkladı. İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen sanıklar, devletin gizli bilgilerini yabancı servislerle paylaşmak ve ajanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu.
LİDER TUMLUCALI'YA 18 YIL 9 AY HAPİS
Sabah'ın haberine göre Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CEZA!
Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.
6 SANIĞA HAPİS CEZASI!
Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Nejdet Majoli ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Ancak sanıkların büyük kısmı için verilen cezaların yüksekliği dikkat çekti.
YILLARCA BİYOGRAFİK VERİ TOPLADILAR
Mahkeme dosyasına yansıyan detaylarda, Tumlucalı ve ailesinin yüz binlerce euro karşılığında bilgi sızdırdığı, yurtdışında MOSSAD ajanlarıyla birebir görüştüğü ve hedef şahıslar hakkında biyografik veriler topladığı tespit edildi.
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