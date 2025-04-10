MİT’in enselediği MOSSAD ajanı aileye ceza yağdı! Yıllarca biyografik veri toplamışlar

MOSSAD ajanı aile (AHABER)

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CEZA!



Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.