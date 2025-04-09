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Özgür Özel'in skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 23:51 Güncelleme: 10.04.2025 00:47
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Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de düzenlediği mitingte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçakça sözler sarf etti. Özel'in sınırı aşan sözlerine ilişkin AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, Özel'in skandal ifadelerine ilişkin 'CHP Genel Başkanı iç savaş istiyor. Habis bir dili, karanlık bir zihniyeti dipsiz bir bataklığı temsil ediyor.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından peş peşe skandallara imza atarak süreci sabote etmeye devam ediyor. Özel, Şişli'de düzenlediği izinsiz mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan sözler sarf etti.

Özgür Özel, Şişli'deki mitingte Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan ifadelerini tekrarladı. (AA) Özgür Özel, Şişli'deki mitingte Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan ifadelerini tekrarladı. (AA)

'CUNTACI' İFADESİNİ KULLANDI

CHP'li Özgür Özel mitingte Başkan Erdoğan'ı hedef alarak çizgiyi yeniden aştı ve 'cuntacı' sözlerini tekrarladı. Özel'in o skandal ifadelerine AK Parti'den sert tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, Özel'in alçakça sözlerinin iç savaşı istediğine dikkat çekerek gençlere "Bu sözlere itibar etmeyin" diyerek çağrıda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Özel'in Başkan Erdoğanı hedef alan sözlerine ilişkin tepki göstererek gençlere ʺBu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.ʺ çağrısında bulundu. (AA)AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Özel'in Başkan Erdoğanı hedef alan sözlerine ilişkin tepki göstererek gençlere ʺBu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.ʺ çağrısında bulundu. (AA)

"HABİS BİR DİLİ, DİPSİZ BİR BATAKLIĞI TEMSİL EDİYOR"

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor." dedi.

Kaynak: Hamza Dağ X hesabı Kaynak: Hamza Dağ X hesabı

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Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor
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