Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Habis bir dili dipsiz bataklığı temsil ediyor

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Özel'in Başkan Erdoğanı hedef alan sözlerine ilişkin tepki göstererek gençlere ʺBu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.ʺ çağrısında bulundu. (AA)

"HABİS BİR DİLİ, DİPSİZ BİR BATAKLIĞI TEMSİL EDİYOR"

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor." dedi.