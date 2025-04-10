Başkan Erdoğan'dan Endonezya ile iş birliği vurgusu! "Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar" | İki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, Endonezya Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan Endonezya Subianto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Endonezya ile iş birliğinin devam edeceğini vurgulayarak 'Karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki kardeşliği ortaya koyuyor. Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.' dedi. Endonezya'nın Filistin tutumunu takdir eden Başkan Erdoğan 'Gazze'nin yeniden inşasında ve barışın sağlanmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' dedi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise Türkiye ile beraber çalışmak istediklerini vurgulayarak 'Türkiye'ye hayranım. 5. nesil milli muharip uçak KAAN'ın projesinde yer almak istiyoruz. Gemi projelerinde yer almak istiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinden istifade etmek istiyoruz.' şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. Endonezya ile tarihi bağlarımız 400 yıla kadara dayanıyor.
TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR
Endonezya ile iş birliğinde yeni açılımlar yapmak için mutabık kaldık. Karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki kardeşliği ortaya koyuyor. Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.
Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında ve barışın sağlanmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
"GAZZE İÇİN ENDONEZYA İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Endonezya ile tüm uluslararası platformlarda iş birliğini sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze için Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum.
SUBİANTO: TÜRKİYE'YE HAYRANIM
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile daha güçlü iş birliği istiyoruz. 5. Nesil uçak KAAN projesinde yer almak istiyoruz.
Türkiye, Endonezya halkına ilham veriyor. Türkiye, bizim için Osmanlı'nın devamı. Beraber çalışarak dünya barışına katkı sağlayacağız.
KAAN PROJESİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ
5. nesil milli muharip uçak KAAN'ın projesinde yer almak istiyoruz. Gemi projelerinde yer almak istiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinden istifade etmek istiyoruz. Gazze'de adaletin sağlanması için Türkiye ile birlikte çalışacağız. Daha adil bir dünya için Türkiye birlikte çalışmak istiyoruz.
TÜRKİYE İLE ENDONEZYA ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan Ankara'ya gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşme gerçekleştirdi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Külliye'de resmi törenle karşılandı.
KÜLLİYE'DEN İLK KARELER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Külliye'deki görüşmeden ilk kareler geldi.
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