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Başkan Erdoğan'dan "Polis Haftası" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 13:34 Güncelleme: 10.04.2025 13:38
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Başkan Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, 'Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası’nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı

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Başkan Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı Başkan Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı Başkan Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı
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