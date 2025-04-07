İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’nda muayene edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu değerlendirilmek üzere sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirildi.



Polat, sabah saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan güvenlik önlemleri altında alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Uzman heyet tarafından muayenesi yapılan Polat, işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.



OLAY

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.



Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.



Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.



Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

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