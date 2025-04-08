Özgür Özel PM’de güç dengelerini değiştirdi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na kesik

CHP’de PM seçimleri yapıldı (AHABER ARŞİV)

PM'DE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ



Sabah'ın haberine göre Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dahil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.