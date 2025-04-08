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Özgür Özel PM’de güç dengelerini değiştirdi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na kesik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 07:45
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Özgür Özel PM’de güç dengelerini değiştirdi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na kesik

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapıldı. Kurultayda 1171 oy olan Özgür Özel CHP'nin yeniden genel başkanı seçildi. Kurultay kapsamında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) seçimlerine Özel’in değişiklikleri damga vurdu. Anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçilen Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki toplam 8 üyeyi saf dışı bıraktı.

CHP'de merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı. Özgür Özel'in yanı sıra parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bir anahtar liste çıkardı.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN SEÇİLDİ

Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. 16 isim ise 2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun Özel'e yoğun baskısı sonucu PM'ye girmeyi başaran siyasilerden oluşuyordu.

CHP’de PM seçimleri yapıldı (AHABER ARŞİV) CHP’de PM seçimleri yapıldı (AHABER ARŞİV)

PM'DE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ

Sabah'ın haberine göre Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dahil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.

CHP lideri Özgür Özel - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP lideri Özgür Özel - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NA DARBE

PM seçimlerinde darbe alan bir diğer grup da İmamoğlu'nun oluşturduğu 'İstanbul oluşumu' oldu.

2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla PM'ye girmeyi başaran ancak dünkü seçimlerde Özel tarafından anahtar listeye alınmayan siyasiler Volkan Demir, Erbil Aydınlık, Umut Dikili ve Cem Aydın olarak sıralandı.

CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)

İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Volkan Demir'in İBB'de genel sekreter olacağı için PM listesine alınmadığı savunuldu. Özel'in, İmamoğlu grubuna yönelik hamleyi perdelemek için, "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk kez dile getiren ve şu an tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i PM listesine alması da dikkat çekti.

Özgür Özel PM’de güç dengelerini değiştirdi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na kesik

UZGEL YERİNE NAMIK TAN!

Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu.

Uzgel'in, Suriye devrimi sonrası parti içi toplantılarda Türkiye'nin Şam politikasından övgüyle bahsettiği, partinin bu konudaki stratejisini ise eleştirdiği iddia edilmişti.

O dönem Özgür Özel ile tartışma yaşadığı öne sürülen Uzgel PM dışında bırakıldı. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.

Tek adaylı seçimde Özel yeniden genel başkanTek adaylı seçimde Özel yeniden genel başkan TEK ADAYLI SEÇİMDE ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

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