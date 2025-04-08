İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı (Ekran görüntüsü)

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.