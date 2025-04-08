İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından İGDAŞ Genel Müdür Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak’ın istifa etme gerekçesi olarak sağlık nedenlerini gösterdiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ!
Belediyeye yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İGDAŞ Genel Müdür Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak'ın istifa etme gerekçesi olarak sağlık nedenlerini gösterdiği iddia edildi.
Çolak, Genel Sekreter Can Akın Çağlar'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) istifa eden ikinci profesyonel yönetici oldu.
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