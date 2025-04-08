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İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 13:59 Güncelleme: 08.04.2025 14:01
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İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından İGDAŞ Genel Müdür Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak’ın istifa etme gerekçesi olarak sağlık nedenlerini gösterdiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı (Ekran görüntüsü)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı (Ekran görüntüsü)

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstifa eden İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolakİstifa eden İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ!

Belediyeye yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İGDAŞ Genel Müdür Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak'ın istifa etme gerekçesi olarak sağlık nedenlerini gösterdiği iddia edildi.

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