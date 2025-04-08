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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.04.2025 13:32
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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Evlerinde yapılan aramada ise 56 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı ve dijital materyaller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda kargo aracılığıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen K.D.D ve M.U için gelen paketlerde ve evlerinde yapılan aramada 56 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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