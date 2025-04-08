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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 11:52 Güncelleme: 08.04.2025 12:02
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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cuntacı' ifadesi nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cuntacı" ifadesi nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik manevi tazminat davası
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