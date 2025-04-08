MEB'den "yaz tatili erkene çekilecek" iddialarına yalanlama! Yetkililer ahaber.com.tr'ye açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ahaber.com.tr'ye, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı haberlere ilişkin söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkileri, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlere ilişkin ahaber.com.tr'ye açıklamada bulundu.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."
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