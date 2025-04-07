ABB'de CHP'li Ertan Işık'tan partililerine küfür! Mikrofonu açık unuttu: "Onları ciddiye bile almıyorum"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısında mikrofonu açık unutarak partililerine küfür etti.

MİKROFONU AÇIK UNUTUP KÜFÜR ETTİ

CHP'li Ertan Işık, toplantıda MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi ve hakaret kullanarak "S***r et. Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu.

PARTİLİLERİNE HAKARET: S***R ET UMURUMDA BİLE DEĞİLLER

O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sana Işık partililerine yönelik "Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum. " dedi.

O SÖZLER AÇIKÇA DUYULDU

O anlar mikrofon açık olduğu için CHP'li Ertan Işık'ın söylediği sözler meclis salonunda açıkça duyuldu. CHP'li Işık'In o anları ise sosyal medyada gündem oldu.