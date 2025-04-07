AKSUNGUR’dan hedefe tam isabet!

AKSUNGUR, hedefi tam isabet vurdu | Fotoğraf: DHA

AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurduğunu belirten Demiroğlu, "Bu başarı, millî savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" dedi.